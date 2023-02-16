Başkan Tavlı: "Karadeniz Bölgesi’nde en çok sosyal tesis işleten belediyeyiz"

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Karadeniz Bölgesi’nde en çok sosyal tesis işleten belediye olduklarını belirterek, yöresel ürünler atölyesi ile aşevi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ünye’de üretilen yöresel ürünlerin marka değeri kazandırılması amacıyla başlatılan yöresel ürünler üretim atölyesi ile ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere Ramazan aylarında hizmet verecek olan aşevinde yapım çalışmaları devam ediyor.

Ünye Belediyesi tarafından yapım çalışmaları devam eden projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Karadeniz Bölgesi’nde Ünye olarak en çok sosyal tesis işleten belediyeyiz. Yapımı devam eden bu tesisimiz aynı zamanda sosyal tesislerimizin ihtiyacını da karşılayacak. Diğer yandan ürettiğimiz yöresel ürünlerimizi ve 4 bin 800 metrekare alan üzerinde aşevimizin ihtiyaçlarını karşılayacak büyük bir soğuk hava depomuzu ve hemen yanında da 500 metrekare mutfak ve aynı zamanda bin 400 metrekare depo ve hizmet alanı da oluşturuyoruz. Ünye’de yaşayan yaşlı, engelli ve yalnız kalan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yemeği temin etmek adına aşevini hizmete açıyoruz. Tamamlandığında günde 5 bin kişiye yemek çıkarılabilecek bir kapasiteye erişeceğiz. Ramazan aylarında ve diğer aylarda ihtiyaç duyan hemşerilerimize hizmet etme fırsatını bulmuş olacağız. İnşaatta ciddi anlamda mesafe kat ettik. Aşevimizin Ramazan ayına yetişmesini sağlayacağız” dedi.