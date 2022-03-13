Başkan Tavlı: “Kar yağışı nedeniyle hazırlıklarımı günler öncesinden tamamladık”

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarında sahada 43 iş makinesi ve 116 personel görev yapıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, kar yağışı nedeniyle hazırlıklarını günler öncesinden tamamladıklarını belirtti.

Ünye Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile de ortaklaşa çalışarak karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ünye’nin sahil kesimleri de dahil olmak üzere etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezinde yer yer 30 santimetreyi geçen kar yağışı yüksek kesimlerde bazı noktalarda 1 metreye kadar ulaştı. Ünye Belediyesi ekipleri gece boyunca tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken, öte yandan da sağlık hizmetleri ve yolda kalan vatandaşlar da dahil olmak üzere çok sayıda çalışmayı eş zamanlı olarak yürütüyor. Ünye Belediyesi ekipleri 112 acil servise gelen çağrılar kapsamında ulaşılması zor alanlarda vatandaşların sağlık ekiplerine erişebilmesi için gerekli desteği sürdürürken, diğer yandan yolda kalan araçlarla ilgili de çalışmalara devam ediyor.

Meteoroloji verilerine göre bölgede yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu noktada gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Tavlı, “Sahada 43 iş makinesi ve 116 personel ile kar yağışının etkili olduğu ilk günden itibaren etkili bir şekilde mücadele çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

Vatandaşların, Ünye Belediyesi’ne her zaman ulaşabildiklerini ve acil durumlarda ekiplerin talepler doğrultusunda o noktaya yönlendirildiğini kaydeden Başkan Tavlı, yüksek kesimler hariç kent merkezinde de çalışmaların devam ettiğini, özellikle buzlanmaya karşı gece saatlerinde tuzlama çalışmaları da eş zamanlı olarak yapıldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan ekipler, karla mücadele çalışmalarına devam ederken, sokak hayvanlarını da unutmuyor. Ünye Belediyesi ekipleri kent merkezi ve yüksek kesimler dahil birçok noktada sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını düzenli olarak kontrol ederek, gerekli tedariki sağlıyor.