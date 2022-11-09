Başkan Tavlı: “Kadınlar ve gençlerimize eğitimler vererek, istihdam sağlayacağız”

Ordu’nun Ünye Belediyesi tarafından projesi ve ihale süreci tamamlanan ’Yöresel Ürün Üretim Atölyesi ve Aşevi’ projesi hayata geçiriliyor. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, proje ile kadınlar ve gençlere hem eğitim verileceğini, hem de istihdam sağlanacağını söyledi.

Ünye Belediyesi tarafından, istihdama katkı sağlamak hem de yöresel ürünlerin sürekli teminini sağlamak noktasında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla üretim tesisi hayata geçirilecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın girişimleriyle başlatılan çalışmalarda, Cevizdere Mahallesi’nde tahsis edilen 2 bin 543 metrekarelik alanın üretim tesisine dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün ortağı olduğu projenin 7 milyon TL’ye ihalesi gerçekleştirildi. Kurulacak tesise Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından 1 milyon 862 bin 343 TL destek sağlanacak.

“Kadınlar ve gençlerimize hem eğitim verilecek, hem de istihdamları sağlanacak”

Projenin Ünye’ye değer katacağını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı açıklamada, “3 yıldır belediyemiz bünyesinde yöresel ürün üretimi konusunda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Belediye tesislerimizde üretilen yöresel ürünlerimiz, destinasyonlarımız için başlı başına bir çekim kaynağı haline gelmiştir. Bu sebeple Ünye Belediyesi olarak hem istihdama katkı sağlamak, hem de yöresel ürünlerin sürekli teminini sağlamak noktasında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla, bir üretim tesisi kurulması kararı aldık. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından 1 milyon 862 bin 343 TL hibe desteği alacağımız projemizde kadınlar ve gençlerimize hem eğitim verilecek, hem de istihdamları sağlanacak. Yöresel ürünlerin üretiminin sürdürülebilir olması aynı zamanda talep edilen ürünün devamlılığının temin edilmesi bakımından işletmeyi modern donatılarla kuracağız. Bu projemizde DOKAP’ın da desteğini aldık. Bu nedenle DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra işbirliği içinde olduğumuz kurumlarımıza da destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin tanıtım toplantısına ayrıca İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahri Aslışen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan ve Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sibel Cerrahoğlu katıldı.