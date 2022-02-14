Başkan Tavlı ile çocuklar maçta buluştu

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ünye Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılan ve tamamlanan Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine bulunan halı sahada öğrencilerle bir araya geldi. Bakanlığın desteklediği, Ünye Belediyesi’nin proje ve yapım işini üstlendiği halı sahanın tamamlanması öğrencileri mutlu ederken Başkan Tavlı, “İlçemize kazandırdığımız sahalarda gençlerimizin gülen yüzünü görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Ordu ziyareti sırasında Ünye’ye 6 semt sahası ve 1 yarı olimpik yüzme havuzunun yapılacağının müjdesini vermesinin ardından çalışmalar başlatılmış ve bakanlıkla Ünye Belediyesi’nin ortak çalışması sonucu, Ünye’nin 3 mahallesinde semt sahası kurulumu hızla yapılmıştı.

Saha çalışmalarının biri de Ünye’nin Yüceler Mahallesi’nde bulunan Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine yapıldı. Zemin döşeme işleminin ardından kullanıma hazır hale gelen halı sahada öğrenciler spor yapmaya başladı. Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler halı sahanın tamamlanması nedeniyle Başkan Tavlı’ya teşekkür etti.

Başkan Tavlı öğrencilerle birlikte halı sahada penaltı atışları yaparken aynı zamanda sahanın kalitesini de kontrol etti.

“Genç kardeşlerimize hayırlı olsun”

Gençlerin fikirlerine her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Tavlı, “Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Ünye Belediyemiz işbirliği ile ilçemize kazandırdığımız sahalarda gençlerimizin gülen yüzünü görmek bizleri mutlu ediyor. Yusuf Bahri Proje İmam Hatip Lisesi bahçesine kazandırdığımız halı sahada gençlerimizle sohbet ettik. Halı sahanın genç kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje kapsamında Atatürk, Yüceler, Gürecülü, Fatih ve Pelitliyatak Mahallesi’ne halı saha ve spor alanları kazandırılacak. Aynı zamanda Atatürk Parkı’ndaki halı saha da baştan aşağı yenileme çalışmaları da sürdürülüyor.

Yarı olimpik yüzme havuzu projesiyle ilgili de ihale sürecinin devam ettiği kaydedildi.