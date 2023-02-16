Başkan Tavlı: “İlçemizde bin 346 depremzede vatandaşımız misafir ediliyor”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede depremden etkilenen bin 346 vatandaşın misafir edildiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için mücadele ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen iki büyük depremin üzerinden 11 gün geçerken bölgede arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Ünye’de ilk andan itibaren başlatılan yardım kampanyasında gıda, kıyafet, yakacak ve battaniyelerden oluşan yardım paketleri tırlarla deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırıldı. Deprem bölgesine ayrıca belediye personeli ve iş makinaları desteği de sağlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, depremden etkilenen vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Milletçe yaşadığımız asrın afeti olan depremin ilk gününden itibaren hem ilçemizde hem de deprem bölgesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Afetzede vatandaşlarımızı ilçemizde yardımsever vatandaşlarımızla birlikte ağırlamaya devam ediyoruz. Şu ana kadar deprem bölgemizden ilçemizde bin 346 afetzede vatandaşımız geldi. Ünye Kaymakamlığımız ile birlikte vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını hayırsever vatandaşlarımızla birlikte çözmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra deprem bölgesine gönderdiğimiz ekiplerimiz ve iş makinalarımızla da depremzede vatandaşlarımızın yaralarının hızla sarılması için mücadele ediyoruz. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum” dedi.