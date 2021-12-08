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Başkan Tavlı: “Engelleri aşmaya birlikte devam edeceğiz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, engelli bireyler ile bir araya geldi.

ORDU 08.12.2021, 15:55
Başkan Tavlı: “Engelleri aşmaya birlikte devam edeceğiz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, engelli bireyler ile bir araya geldi.

Başkan Hüseyin Tavlı, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi işbirliğinde düzenlenen yemek programında engelli bireyler ile buluştu. Programda, engelli bireylerin istek ve sorunlarını da dinleyen Başkan Tavlı, engelli vatandaşların şehrin tüm imkanlarından yararlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bizim derdimiz hep birlikte memleketimizin, ülkemizin engellisi ve sağlıklı ile huzur içinde yaşanan bir ortam sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siz değerli kardeşlerimizin bu sağlıklı ortamı teneffüs etmenizi, hayatın sosyal etkinliklerinden istifade etmenizi ve hayatın içerisinde daha aktif rol almanızı sağlamak üzere yasal mevzuatların el verdiği çerçevede ne gerekiyorsa hayata geçirmiştir. Bizler de Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve onun erleri olarak, sizlerin ilçemizde huzur ve mutluluk içerisinde hep birlikte şehrin tüm imkanlarından yararlanması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Tavlı’nın, özellikle engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına son derece duyarlı olduğunu belirten Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Arslan Güdek ise program dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

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