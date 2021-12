Başkan Tavlı: “Dünyada düzensiz göçlerden en çok etkilenen çocuklardır”

Ordu’nun Ünye ilçesinde, 18 Aralık Dünya Uluslararası Göçmenler Günü dolayısı, ilçede yaşayan göçmen çocuklar yemek programı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 2000 yılında Dünya Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul edilen ve her yıl 18 Aralık tarihinde kutlanan gün dolayısıyla Ordu Valiliği, Ünye Belediyesi ve İl Göç İdaresi organizasyonu ile ilçede yaşayan göçmen çocuklarla yemekte bir araya gelindi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Türkiye’de 5 milyondan fazla göçmenin bulunduğunu, bu göçlerden etkilenenlerin ise en fazla çocuklar olduğunu ifade etti. Başkan Tavlı, “Yaşamının ilk ve en güzel zaman dilimlerini vatanından uzak, yeni bir coğrafyada sürdürmek zorunda olan bu çocuklarımız, farklı kültürel sentezler içerisinde yaşama adapte olmaya çalışmaktadır. Ülkemiz hiç şüphesiz, düzensiz göçmen sürecinin hızla arttığı bu dönemde hem dinimizin gerekliliği hem de geçmişinden aldığı mirası ile mazlumların her zaman yanında olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Türkiye, bugün milli gelirine oranla göçmenlere en fazla destek veren ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi ilimizde ve ilçemizde de kendilerine kucak açtığımız göçmen kardeşlerimiz ve onların çocukları bulunmaktadır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi bugün dünyamızda yaşanan tüm sorunların temelinde sevgisizlik bulunmaktadır. Sevginin hakim olduğu bir dünyada hiç şüphesiz ki bugün göçmen sorunu da dahil hiçbir sorunun vuku bulmayacağı da aşikardır. Bu vesile ile sevgi ve barışın hakim olduğu bir dünyayı çocuklarımıza miras bırakmak her birimizin en kutsal vazifesidir. Tüm dünyada örnek bir tutum sergileyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve bu ülkenin bir bireyi olarak, çocuklarımızın her türlü ihtiyacında yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

Ünye Belediyesi Atatürk Parkı’nda düzenlenen program, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel, İl Göç İdaresi Müdürü Abdulkadir Katırcıoğlu, Ünye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkileri Müdürü Oktay Okuyucu ve göçmen ailelerin çocukları katıldı.