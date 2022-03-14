Başkan Tavlı, 85 mahalle muhtarı ile istişare etti

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede görev yapan 85 mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, mahallelerde devam eden ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

Muhtarların en yakın mesai arkadaşları olduğunu ifade den Başkan Tavlı, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerindeki 85 muhtar ile bir araya geldi. Hüseyin Sabri Kadı Konağı’nda üç grup halinde gerçekleştirilen toplantıda muhtarlar mahalleleriyle ilgili yapılması gereken çalışmaları Başkan Tavlı’ya iletti.

Altyapı ve yol başta olmak üzere birçok mahallede eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmaların son durumlarına ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde sık sık muhtarlarımızla bir araya geliyor, diğer zamanlarda ise sürekli iletişim halinde istişarelerimizi sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla mahalle ziyaretlerimizde sık sık bir araya gelirken, bu kez de sıcak ve samimi ortamda bir araya gelerek hem sorunlarını dinledik, hem de devam eden ve başlayacak olan çalışmalarımıza ilişkin görüş alış verişinde bulunduk. Toplantımıza katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.

Toplantıya katılım sağlayan mahalle muhtarları da yapılan çalışmalar ile ilçenin değer kazandığını belirtti. Günpınarı Mahallesi Muhtarı İlyas Haykır, mahallesinin sınırları içerisinde bulunan binicilik tesislerinde son dönemde yapılan çalışmalarla civar illerden dahi insanların geldiğini belirterek, ortaya güzel bir eser çıkartıldığını ifade etti.

Belediye Başkanı Tavlı toplantıda kendisine takdim edilen çiçeği, Ünye’nin tek kadın muhtarı olan Ortayılmazlar Mahallesi Muhtarı Seyhan İhtiyaroğlu’na takdim etti.