Başkan Tavlı: “135 milyon TL borç ile devraldığımız belediyeyi 70 milyon borç ile yönetiyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 135 milyon TL ile devraldıkları belediyeyi 70 milyon TL bir borçla yönettiklerini söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki mahalle muhtarları iler bir araya geldi. Toplantıda hizmetlerle geçen 3 buçuk değerlendiren Başkan Tavlı, ulaşımdan altyapıya, sosyal tesislerden spor tesislerine Ünye’de yapılan birçok hizmeti değerlendirirken, planlanan projelerle ilgili de bilgiler paylaştı.

2019 yılında göreve gelerek mali disiplin ile güçlü belediye anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Başkan Tavlı, Ünye Belediyesi’ni borç yükünden kurtararak sürdürebilir bir borçla hizmet etmeye başladıklarını ifade etti. Tavlı, 135 milyon lira ile devralınan belediyeyi uygulanan mali disiplin ile 70 milyon lira gibi sürdürebilir bir borçla yönettiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İl Genel Meclis Üyeliği döneminden itibaren kırsal mahallelerde ulaşım sorununu yakından bildiğini ve bu yönde çalışma yürüttüğünü belirterek, “Öncelikle konkasör şantiyesini kurarak ve beton santralini işlevsel hale getirerek düşük maliyetle daha fazla yol ürettik. Bu zamana kadar 110 kilometre beton yol, bin 650 kilometre malzemeli yol bakım yaptık. Şehir merkezinde ise 150 bin metrekare, yani 20 kilometreden fazla parke yol, 20 kilometre yeni yol, 10 bin metreküp taş duvar, 15 kilometre yağmur suyu hattı, 20 kilometre ‘v’ kanal yaptık. Şehir merkezinde 40-50 yıl girilmemiş sokaklara girerek hemşerilerimize hizmet götürdük. Ayrıca Ünye Belediyesi olarak 10 kilometre sıcak asfalt ve 15 kilometre sathi kaplama yaparak ulaşım sorununa neşter vurduk. Doğalgaz kullanım oranını yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80’e çıkarttık. Doğalgaz hattının geçtiği sokaklarımızın yollarını yeniden onararak bakımını yaptık” dedi.

Başkan Tavlı, çok sayıda iş makinesini belediyeye kazandırdıklarını, konkasör şantiyeleri ve beton santralini hizmete açarak ulaşım sorunlarına hızlı müdahale ettiklerini, Asarkaya’ya panorama kafe ve restoran yapımının tamamlandığını, binicilik tesislerinde yenileme çalışmaları yapıldığını, yıkımı, pandemi destekleri ve kültürel ve turizm alanında da çeşitli çalışmaları tamamladıklarını, bazı projelerin ise devam ettiğini sözlerine ekledi.