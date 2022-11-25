Başkan Tavlı: “100 milyon TL’lik tesisi hizmete sunduk”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yol yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirterek, “İlçemize son derece modern bir konkasör şantiyesini kazandırdık. Bugün araç yatırımları ile beraber 100 milyon liralık bir değere sahip” dedi.

Ünye Belediyesi yol hizmetleri üretiminde çalışmalarını sürdürürken, 2022 yılında 50 kilometre beton yol, 600 kilometre malzemeli yol bakımı, 60 bin metrekare beton parke yol ve 50 kilometre asfalt yol yapımı gerçekleştirildi. 2019 yılı itibariyle ise 110 kilometre beton yol, bin 650 kilometre malzemeli yol bakım, 150 bin metrekare parke yol, 20 kilometre yeni yol, 10 bin metreküp taş duvar, 15 kilometre yağmur suyu hattı, 20 kilometre v kanal, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 120 kilometre sıcak asfalt ve 15 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın talimatlarıyla Killik bölgesinde 55 dönüm alan üzerine kurulan konkasör şantiyesi ve bu alana taşınan beton santrali sonrası yatırımlar hızlandı. Konkasör şantiyesinin yanı sıra, mevcut yapısı işler hale getirilen beton santrali ile birlikte, tesise çok sayıda iş makinesi de kazandırılarak, tam donanımlı hale getirildi. Tüm bunların yanında yerinde üretimin önemine binaen Tekkiraz Karaarmut mevkiinde bir konkasör şantiyesi daha hizmete alındı. Hayata geçirilen tesis yatırımları ile yol yapım maliyetleri ciddi oranda azalırken, tesislerle birlikte aynı maliyetlerle 2 kat üretim gerçekleştirildi, zaman kazancı da sağlandı.

“100 milyon TL’lik tesisi ilçemizin hizmetine sunduk”

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yol çalışmalarının ciddi şekilde hızlandığını belirterek, “Ünye’miz gerek engebeli, gerekse geniş arazi yapısı ile yaklaşık 3 bin kilometrelik yol ağına sahip bir ilçedir. Bu bağlamda göreve geldiğimizde yol yatırımlarına ciddi ağırlık verdik. Öncelikle maliyetleri düşürmek ve zaman kazanımı açısından yol üretimi anlamında kendi tesisiniz olması son derece önem taşıyor. Bunun bilinci ile Killik bölgesinde son derece modern bir konkasör şantiyesini ilçemize kazandırdık. Bugün araç yatırımları ile beraber 100 milyon liralık bir değere sahip. Tesislerimiz ile birlikte yol yatırım hizmetlerimizi aynı maliyetle 2 katına çıkarmış olduk. Bunu sahada da çok net bir şekilde görüyoruz. Ünye’mizin her noktasında yol hizmetlerimiz artarak devam ediyor ve edecek” dedi.