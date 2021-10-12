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Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

ORDU 12.10.2021, 12:32
Başkan Tandoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Ordu’nun Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Başkan Mustafa Sayım Tandoğan, mahallelerdeki sorun ve talepleri dinleyerek çözüm üretme konusunda yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. İlçenin mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Tandoğan, bu sayede hem sorunları yerinde inceleyerek görüş ve önerileri dinliyor, hem de yapımı devam çalışmaları yerinde inceliyor.

Son olarak ilçenin Çaytepe, Boğazcık ve Kurtuluş Mahallesi’nde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Tandoğan, “Biz birlikte çalışıyor, birlikte başarıyoruz. Devam eden projelerimiz ve ilerleyen süreçte yapacaklarımızı tüm vatandaşlarımıza anlattık. Hemşehrilerimizin de sıcak ve samimi misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum. Her zaman vatandaşlarımızın evi olan belediyemizin kapısı 7 gün 24 saat açık, her zaman sizleri bekliyoruz. Ziyaretler kapsamında tüm mahallelerimizin planlamalarını gözden geçiriyoruz. Söz verdiğimiz sözlerin tümünün arkasındayız, ekibimiz ile ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ayrıca, mahalle ziyaretlerinin ve vatandaşlar ile buluşmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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