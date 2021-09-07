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Başkan Kibar: “Zabıta teşkilatımız belediyemizin sokaktaki yüzüdür”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Zabıta teşkilatının haftasını kutladı.

ORDU 07.09.2021, 19:13
Başkan Kibar: “Zabıta teşkilatımız belediyemizin sokaktaki yüzüdür”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Zabıta teşkilatının haftasını kutladı.


Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 195. yıl dönümü dolayısıyla, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Zabıta Müdürü Gültekin Volkan ve zabıta personelini makamında ağırladı. Başkan Kibar, 7 gün 24 saat görevi başında olan personele gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Kentin huzuru için görev yapan zabıtanın Fatsa’nın sokaktaki yüzü olduğunu dile getiren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Belediyemizin vitrini ve aynası olan zabıta teşkilatımız güler yüzüyle, davranışıyla belediyemizi temsil etmektedir. Her biriniz önemli görevler ifa ediyorsunuz. Kentimizin güvenliğinin huzur ve sağlığın temini konusunda önemli çabalarınız var. Halkımızın huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belirtilen görevleri ifa etmekle sorumlusunuz. Sizlerin sorumlulukları bu manada çok önemli. Zabıta ekiplerimizin faaliyetlerinden, çalışmalarından gayet memnunuz. Hemşehrilerimiz adına verdiğiniz emeklerden dolayı sizlere teşekkür ediyor, zabıta haftanızı kutluyorum" dedi


Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan da Fatsa’ya en iyi hizmeti verebilmek için zabıta teşkilatı olarak gayret ettiklerini belirterek Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’a teşekkür etti.

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