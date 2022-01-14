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Başkan Kibar: "Tasarruf ederek büyüyor ve güçleniyoruz"

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyenin araç filosunun her geçen gün güçlendiğini belirterek, tasarruf ederek, "Tasarruf ederek büyüyor ve güçleniyoruz" dedi

ORDU 14.01.2022, 18:42
Başkan Kibar: "Tasarruf ederek büyüyor ve güçleniyoruz"

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediyenin araç filosunun her geçen gün güçlendiğini belirterek, tasarruf ederek, "Tasarruf ederek büyüyor ve güçleniyoruz" dedi

Fatsa Belediyesi, hizmet araç parkına 2 yeni araç daha kazandırdı. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, belediye kademesine giderek yeni alınan 2 milyon TL değerindeki 1 adet 22 tonluk paletli ekskavatör ve 1 adet 10 teker damperli kamyonu kamuoyuna tanıttı. Başkan Kibar, burada her iki hizmet aracını da ilk önce bizzat kendisi kullanarak test etti.

"28 aracı belediyemize kazandırdık"

Görev süresinin 30’uncu ayında ’tasarruf ederek büyüyoruz’ anlayışı ile değeri 16 Milyon TL olan toplamda 28 aracı belediye envanterine kazandırdıklarını belirten Başkan Kibar, “Bugün itibariyle yaklaşık 2 Milyon TL değerinde 1 adet 22 tonluk paletli ekskavatör ve 1 adet 10 teker damperli kamyonumuzu kurumumuzun hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana hizmet edecek olduğumuz 60 ayda 60 hizmet aracını Fatsa Belediyemizin envanterine, belediyemiz hizmetlerini kendi hizmet aracımız ile görmesi için strateji planlamıştık. Görev süremizin 30’uncu ayında 28 tane hizmet aracını vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlamış olduğumuz tasarrufla birlikte yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde her iki aracımızın da kendini amorti etmesini hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte yine araç alımlarımız devam edecek. Araç alımında ilk önceliğimizi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze vermiştik. Almış olduğunuz 12 tane hizmet aracı ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde araç kiralama işini sona erdirmiştik. Bugün itibari ile de Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kullanılan iş makinelerini ve kamyonlarını yenilemek ve yenilerini makine parkımıza dahil etmek için gayretli mücadelemiz devam ediyor. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tasarruf ederek büyüyoruz sloganımızı yineleyerek hizmetlerimize devam ediyoruz“ dedi.

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