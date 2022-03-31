Başkan Kibar: “OSB’de doğalgaz sorunun çözümü ile 20 milyon TL’lik tasarruf sağlandı”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yapılan yatırımlar ile ilçeye önemli projeler kazandırıldığını belirterek, “Yaklaşık 7 bin kişi istihdam edildiği, 41 fabrikasıyla 71 ülkeye ihracatın yapıldığı Fatsa Organize Sanayi Bölgemizin doğal gaz sorunun çözüme kavuşması ile firmalarımız üretimde yıllık 20 milyonluk tasarruf sağlamıştır” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, göreve gelişlerinin 3’ncü yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında, yapımı tamamlanan ve devam eden projeler ile ilçenin şehircilik anlamında adeta rütbe atladığını kaydeden Başkan Kibar, temel belediyecilik yatırımlarına devam ederken bir yandan da kültür ve sanat, gençlik, spor, sağlık ve eğitimde de ilçeye vizyon kazandıran adımlar attıklarını kaydetti.

“Fatsa OSB gelişmişliğin göstergesidir”

Belediye Başkanı Kibar, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde doğalgaz sorunun çözülmesi ile 20 milyonluk tasarruf sağlandığını belirterek, “Yaklaşık 7 bin kişi istihdam edildiği, 41 fabrikasıyla 71 ülkeye ihracatın yapıldığı Fatsa Organize Sanayi Bölgemizin doğal gaz sorunun çözüme kavuşması ile firmalarımız üretimde yıllık 20 milyonluk tasarruf sağlamıştır. Doğal gazın ardından şimdi de yol ve trafik sorununu çözmek için kalıcı çalışmalara başlanılmıştır. Bu anlamda , Bolaman Irmağına 2. köprü, OSB yolu üzerinde ise altyapı, aydınlatma ve yayalaştırma çalışmaları yapılacaktır” dedi.

“Gençlerimize 40 milyon TL’lik yatırım yaptık”

İlçede yol yapım çalışmalarının da hızlı bir şekilde sürdüğünü, yeni çocuk oyun alanlarının kazandırıldığını ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin de devam ettiğine değinen Başkan Kibar, spor faaliyetleri anlamında da projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Kibar, “Evkaf Mahallesi’nde eski çöp alanı üzerine 100 dönümlük Millet Bahçesi ile birlikte yine Evkaf Mahallesi’nde 520 bin metrekarelik alanda 500 hak sahibi vatandaşlarımızın uzun yıllardır umutla beklediği Kentsel Dönüşüm Projesi başlatılacak. Adliye Binası ve Selatin Camii ile birlikte birçok sosyal ve kültürel donatı alanları olacak. TOKİ Başkanlığımız, bu projenin imalatlarını gerçekleştirecek. Gençlerimize 40 milyonluk yatırım yaptık. Gençlerimiz için İl tipi gençlik merkezi, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, daha önceden belde olan mahallelerimizde basket sahası ve küçük halı sahalar olmak üzere 12 tane spor tesisimizin ve bir kapalı yarı olimpik yüzme havuzumun ihalesini yaptık. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel hazırlığı ilgili çalışmalarımıza ve diğer tesislerimizin de çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçeye yapılacak olan eğitim faaliyetleri hakkında şunları söyledi:

“Ordu ilimize 2022 yılında ayrılan 250 milyon liralık eğitim yatırımı bütçesi dahilinde Fatsa ilçemizin Ayazlı Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ilkokul, Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Kurtuluş Mahallesi’ne 16 derslikli bir İmam Hatip Ortaokulu, TOBB tarafından Dolunay 22 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapılacak. Yine bunlara ilave olarak Ordu Üniversitesi Rektörlüğümüz ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle Deniz Bilimleri Fakültemize yaklaşık 5 Milyon TL bütçeye sahip Simülasyon Merkezi şehrimize kazandırılacak” ifadelerini kullandı