Başkan Kibar, halı sahada yıldızlaştı
FARKLI UYGULAMALARI İLE 7’DEN 70’E HERKESİN GÖNLÜNDE TAHT KURAN GENÇLERİN ABİSİ FATSA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM ETEM KİBAR, YİNE BİR SÜRPRİZE İMZA ATTI.
Farklı uygulamaları ile 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran gençlerin abisi Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yine bir sürprize imza attı.
Geçtiğimiz hafta Fatsalıları sosyal medya üzerinden sahilde çay ve simit ile birlikte sohbete davet eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar’ın çağrısı hemşerilerinden yoğun ilgi görmüştü. Başkan Kibar’ın bu davetine birkaç gün sonra Fatsalı bir grup genç tarafından “Başkanım, siz çaya ve simide çağırdınız biz geldik. Biz de sizi akşam 11-12 halı sahaya bekliyoruz” şeklinde twitle karşılık geldi.
Gençlerin bu davetine aynı şekilde twitter üzerinden yanıt veren Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Takımı Kurun Geliyorum” dedi.
Attığı gollerle takımın favorisi oldu
Gençlerle birlikte sahaya çıkan Başkan Kibar, daveti yapan Özcan İriç ve arkadaşlarına karşı AK Parti Gençlik Kolları’nın kurduğu takımda yer aldı. Kıyasıya mücadelenin olduğu karşılaşmada Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, attığı gollerle takımın favorisi oldu. Maç boyunca üstün performans sergileyen Başkan Kibar, takımını galibiyete taşıdı.
Centilmence oynanan maç sonrası AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ise tatlı sürprizi yaptı. Tatlı ikramının ardından gençlerle bir süre sohbet eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Gençler skoru yazmamamızı rica etti. Bundan sonraki maç tekliflerine açığım” diyerek twit attı.
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