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Başkan Kibar, “Fatsa’nın adının geçtiği her yerdeyiz”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kazandırılan yatırım, hizmet ve projeleri anlattı. Başkan Kibar, yapılan yatırım ve kazanımlarla Fatsa’nın şehircilik anlamında geliştiğini söyledi.

ORDU 16.02.2022, 18:07
Başkan Kibar, “Fatsa’nın adının geçtiği her yerdeyiz”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye kazandırılan yatırım, hizmet ve projeleri anlattı. Başkan Kibar, yapılan yatırım ve kazanımlarla Fatsa’nın şehircilik anlamında geliştiğini söyledi.

Fatsa’nın, son 3 yılda çok önemli kazanımlar elde ettiğini söyleyen Başkan Kibar, 35 aylık görev süresi içerisinde yaptıkları çalışmaları ve yapacakları yeni projelerden bahsetti. Başkan Kibar, şehirde sağlanan siyasi birlik ve beraberlik kapsamında, istişare kültürü ile hizmet yaptıklarını belirtti. Kibar, göreve geldiklerinde ciddi anlamda borçlu olan belediyeyi güçlü ve disiplinli mali yapısıyla itibarlı bir kurum haline getirdiklerinden bahsetti. .

“Fatsa adının geçtiği her yerde kazanım elde etme konusunda canla başla çalışıyoruz” diyen Başkan Kibar, “Şehre faydalı olan her girişimin, her oluşumun, merkezindeyiz. Fatsa’nın kronikleşmiş birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Alt yapı noktasında Ordu Büyükşehir Belediyemizle ile birlikte sağladığımız güçlü koordinasyon ve uyumla birçok sorunu çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Fatsa’nın her sorunu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Fatsa’mızın cazibe merkezi olma konusunda her türlü adımları atıyoruz. Ayazlı Mahallesi’ndeki vahşi çöp depolama alanı kapatarak şehrimizi çöpten ve çöp kokusundan kurtardık. OSKİ Genel Müdürlüğümüzü Fatsa’ya kazandırarak, şehrimizin alt yapı konusunda geri kalmışlığının, yapılan yatırımlardan yeteri kadar pay alamamasının da önüne geçtik. Yine Ayazlı Mahallesi’nde günlük 30 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 3 bin metreküplük su deposunu ilçemize kazandırdık. Fatsa’mızda yıllardır atıl durumda kalan hastane binası yeni hizmet yapısıyla Toplum Sağlığı Hizmet Merkezi olarak yakın zamanda hizmet verecek. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kurulması Fatsa’mızın rütbe kazanmasının ve gelişmişliğinin göstergesidir” dedi.

“Fatsa OSB, bölgemizin ekonomisinin lokomotifi”

Toplam 41 fabrikanın yer aldığı Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 7 bin kişi istihdam edildiğini ve Fatsa Organize Sanayi Bölge’sinin yılsonu itibariyle mevcut yatırımların tamamlanması ile birlikte istihdam hedeflerinin 10 bin kişi olduğuna değinen Başkan Kibar, “OSB’mizden toplam 71 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Organize sanayi bölgemizin doğal gaz sorununun çözüme kavuşması ile firmalarımız üretimde yıllık 20 milyonluk tasarruf sağlamıştır. Doğal gazın ardından şimdi de yol ve trafik sorununu çözmek için kalıcı çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda, Bolaman Irmağına ikinci köprü, OSB yolu üzerinde ise altyapı, aydınlatma ve yayalaştırma çalışmaları yapılacaktır” şeklinde konuştu.

“Fatsa’mıza, şehircilik, gençlik, spor ve eğitim yatırımlarını kazandırıyoruz”

Fatsa’ya şehircilik, gençlik, spor ve eğitim alanında da çok önemli haberler aldıklarını kaydeden Başkan Kibar, yapılması planlanan yatırımları şu şekilde anlattı:

“Evkaf Mahallesi’nde eski çöp alanı üzerine 100 dönümlük Millet Bahçesi ile birlikte yine Evkaf Mahallesi’nde 520 bin metrekarelik alanda 500 hak sahibi vatandaşlarımızın uzun yıllardır umutla beklediği kentsel dönüşüm projesi başlatılacak. Adliye binası ve Selatin Camii ile birlikte birçok sosyal ve kültürel donatı alanları olacak. TOKİ Başkanlığımız, bu projenin imalatlarını gerçekleştirecek. Gençlerimiz için il tipi gençlik merkezi, 500 seyirci kapasiteli sentetik çim saha, daha önceden belde olan mahallelerimizde basket sahası ve küçük halı sahalar olmak üzere 12 tane spor tesisimizin ve bir kapalı yarı olimpik yüzme havuzumun ihalesini yaptık. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel hazırlığı ilgili çalışmalarımıza start verdik. Diğer tesislerimizin de çalışmalarına başladık. Yine, Ordu ilimize 2022 yılında ayrılan 250 milyon liralık eğitim yatırımı bütçesi kapsamında, Fatsa ilçemizin Ayazlı Mahallesi’ne 24 derslikli bir ortaokul, Dolunay Mahallesi’ne 24 derslikli bir ilkokul ile 24 derslikli ortaokul, Kurtuluş Mahallesi’ne 16 derslikli bir İmam Hatip Ortaokulu, TOBB tarafından Dolunay 22 Derslikli Sağlık Meslek Lisesi yapılacak. Bunlara ilave olarak Ordu Üniversitesi Rektörlüğümüz ve İMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle Deniz Bilimleri Fakültemize yaklaşık 5 Milyon TL bütçeye sahip Simülasyon Merkezi şehrimize kazandırılacak.”

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