Başkan Kibar: “2023, yatırımlar ile Fatsa’nın yılı olacak”

Ordu’nun Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 4 yıllık hizmet süreçlerinde ilçenin çok sayıda kronik sorunlarının çözüldüğünü belirterek, “İnşallah 2023, ilçemizin yatırım yılı olacak. Vatandaşlarımızın bekledikleri projeleri bu yıl içerisinde başlatacağız” dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya geldi. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programda Başkan Kibar, basın mensupları ile görüştükten sonra açıklamalarda bulundu.

“Uzun yılların en büyük problemlerinin çözüldüğü bir dönemdeyiz, 2023 Fatsa’nın yılı olacak”

Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yapılan yatırımlar ile Fatsa’nın bir gelişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti. Fatsa’nın, son 4 yıllık gelişme sürecinde çok sayıda kronik sorununu ortadan kaldırdıklarını kaydeden Başkan Kibar, “Altyapı yatırımları ile şehirde belki de uzun yılların en büyük problemlerinin çözüldüğü bir dönemdeyiz. Kurum koordinasyonumuz sayesinde şehrimiz gerçekten hızlı bir şekilde gelişim sağlıyor. Bu gelişmelerin artık altyapıdan çıktığı ve üstyapıda birçok yaşam alanını hizmete gireceği bir döneme giriyoruz. 2023 yılı bu bağlamda gerçekten ilçemizin yılı olacak” dedi.

“Vatandaşlarımızın en büyük taleplerinin temellerini atacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan tahsisini almaya çalıştıkları Millet Bahçesi projesinin, kısa bir süre içerisinde temellerini atacaklarını kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Aynı zamanda Çerkezler Tepesi Mesire Alanı olarak tabir etmiş olduğumuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsisini almış olduğumuz Çerkezler Tepesi Mesire Alanı’nın da temellerini şubat-mart ayıları içerisinde atmış olacağız. Vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden bir tanesi olan, Dolunay Mahallesi’nden Fatsa şehir merkezine kadar uzanacak olan bir yürüyüş yolunun da bu yıl temellerini atmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kentte eksikliği hissedilen oto galericiler sitesinin temellerini de bu yıl içerisinde atmayı hedeflediklerini ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Kibar, diğer projeler ile ilgili şunları söyledi: “Kapalı Pazar alanımız Ordu Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde şehrimizdeki en önemli ve büyük projelerden birisiydi. Bunun hizmete girmiş olması gerçekten pazarcı esnafımızın yüzünü güldürdüğü gibi yine aynı zamanda da şehrimizdeki vatandaşlarımızı da memnun etti. 2023 inşallah Fatsa’mızın yılı olacak.”

"İlçemizi aynı zamanda spor şehri yapmayı hedefliyoruz, bu anlamda 120 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı"

Spora ciddi önem verdiklerini, ilçede gençlerin geleceğine dönük adımların atıldığını kaydeden Başkan Kibar, "Spor ve gençlik şehri Fatsa’mıza 120 milyon TL üzerinde yatırım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm spor yatırımlarımız mart ayı itibariyle tamamlanmış olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan projeler çerçevesinde Fatsa’ya 6 adet halı saha, 8 adet basketbol voleybol sahası, bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet il tipi gençlik merkezi, 3 adet tenis kortu ve FİFA standartlarında 1 adet 500 kişi kapasiteli soyunma odalı sentetik ek nizami saha yapılıyor. Ayrıca, ilçemizde 1 adet kapalı voleybol-basketbol sahası, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet kapalı halı saha ve 1 adet okçuluk kamp alanının da ihale sürecini tamamladık” ifadelerine yer verdi.

Başkan Kibar ayrıca, ilçede yapılan birçok hizmeti vatandaşlara ulaştırma ve vatandaşların sorunlarının kendilerine iletilmesi konusunda basın mensuplarının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti, hayatını kaybeden basın mensuplarına ise Allah’tan rahmet diledi.

Programın sonunda, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına gazetecilere hediye takdiminde bulunuldu. Günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.