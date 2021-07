BAŞKAN GÜLER, İŞ DÜNYASI İLE BİR ARAYA GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. Burada Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve iş insanları ile bir araya gelen Başkan Güler, istişarelerde bulundu.

BAŞKAN GÜLER’DEN DİKİNE ENTEGRASYON VE ÇEŞİTLİK VURGUSU

Ekonomi, istihdam ve ihracat konularının konuşulduğu istişare toplantısında söz alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak Ordu’da hayata geçirilen yatırımları iş insanları ile paylaştı. Ortak çalışma kültürü ile önemli işlere imza atacaklarını ifade eden Başkan Güler, Ordu’yu marka bir şehir yapma iddiasında olduklarını belirtti.

BAŞKAN GÜLER: “HER KONUDA SİZLERE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ”

Dikine entegrasyon ve çeşitlilik vurgusu yapan Başkan Güler, 50 yıllık çalışma tecrübesini iş insanları ile paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ordu’da mevcut fabrika ve üretim alanları üzerinde dikine entegrasyon ve çeşitliliğin artmasına yönelik çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktaran Başkan Güler, “50 yıllık bir çalışma tecrübem oldu. Bunlarla ilgili nasıl faydalı olabilirim bunları düşünüyoruz. Ordu artık her anlamda Büyükşehir, bunun farkına varmalıyız. Burada bunları konuşalım. Benim sizlerden isteğim dikine entegrasyon ve çeşitlilik. Bir fabrika kurulduktan sonra çeşitleri artırmak çok önemli. Çeşitleri artırdığımız zaman maliyet yüksek olmaz. Bunun üzerine çalışmalar yapalım ve çeşitler üzerine düşünelim. Bu konuda biz de sizlere yardımcı olalım. Bu iki konu da bizler iş insanlarımızın emrindeyiz. Bize düşen görev ne ise onu yapmaya hazırız. Ordu’da çeşit artıralım ve ürettiklerimizin yanına yeni ürünler koyalım. Bir bakan, genel müdür veya bir banka ile görüşme yapılacaksa çorbada tuzumuzun olmasını isteriz. Bir günde 6 bakan ile görüşebiliyorum, bunları her zaman avantaja çevirmeliyiz. Belediyecilikte asfalt, kaldırım, çöp bu alandaki çalışmaları zaten yapıyoruz. Bizim belediyecilikte yapmak istediğimiz çok daha farklı şeyler. Ben yönetmek değil yönlendirme tarafındayım. Oturalım konuşalım ve hep beraber dikine entegrasyon ve çeşitlik konusunda adımlar atalım” dedi.

İŞ İNSANLARINDAN BAŞKAN GÜLER’E TEŞEKKÜR

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Şimşek ise konuşmasında Organize Sanayi’yi ziyaret ederek iş insanları ile yerinde istişarelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen istişare toplantısı Başkan Güler’in iş insanlarının talep ve önerilerini dinlemesi ve sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.