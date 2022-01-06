banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
Bakan Koca'dan omicron açıklaması!
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Altının gram fiyatı 796 liraya çıktı!
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu
Kazakistan Merkez Bankası işlemleri durdurdu

Başkan Akar gündemi değerlendirdi

Ordu’nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı İrfan Akar, 2022 yılına girilmesiyle birlikte ekonomide yaşanılan beklentileri, Organize Sanayi Bölgesi(OSB), odaya kayıtlı üyelere kredi ve Ünye’nin il olma noktasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

ORDU 06.01.2022, 13:22
Başkan Akar gündemi değerlendirdi

Ordu’nun Ünye İlçe Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı İrfan Akar, 2022 yılına girilmesiyle birlikte ekonomide yaşanılan beklentileri, Organize Sanayi Bölgesi(OSB), odaya kayıtlı üyelere kredi ve Ünye’nin il olma noktasında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Ülke genelinde son zamanlarda ekonomide yaşanılan durumlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası dövizde meydana gelen düşüş nedeniyle bazı ürünlerdeki düşüşlerin olmadığını ifade eden başkan Akar, bu durumun piyasaya yansımadığını belirterek herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

“Dövizdeki düşüşler piyasaya yansımadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar sonrası dövizde yaşanılan düşüşlerin piyasaya yansımadığını ifade eden İrfan Akar, ”Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulamasının başlamasının ardından dövizde ciddi bir düşüş yaşandı. Fakat bu düşüş piyasalara yansımadı. Bunun sebebi ise beklentilerin farklı olması, dövizin tekrar hareketlenmesi akabinde asgari ücretin yüzde 40’tan fazla yükselmesi ve aybaşında elektrik ve doğalgaza gelen yüklü zamlar yaşanmasının ardından piyasada düşüş beklentisinin gitmiş olması gerekir. Çünkü ciddi bir indirim sağlanmıyor hatta yeni zamlar geldi ve gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Esnafımızı ve sanayicimizi de bu zamlar ve asgari ücretin artışı ciddi şekilde etkiledi. Bu sebeple kimseye bir şey deme hakkımız kalmadı. Şu anda herhangi bir kredi desteğimiz bulunmamaktadır. Son olarak alınan Nefes Kredisinin son taksitleri ödendi veya ödenmek üzeredir. Fakat aldığımız bilgilere göre ikinci veya üçüncü ayda KGF Kredisi ve yatırıma yönelik krediler oluşacağı söyleniyor. Tabi bu konuda da faizler yükseliyor ve bu durumda nasıl kredi kullanılabilir bir muammadır” dedi.

“OSB’de 2 firmanın inşaatları devam ediyor”

OSB’de alt yapı ihalesinin yapılmasının ardında iki firmanın inşaat çalışmalarına aralıksız devam edildiğini kaydeden başkan Akar, ”OSB’de iki firmanın inşaatı devam etmektedir. Alt yapı ihalesi yapıldı ancak yüklenici firma projede eksiklik olduğunu iddia ettiğinden dolayı iş durmuş vaziyette ancak bir rapor oluşturuldu ve şu anda bakanlıktadır. Bakanlık raporu inceledikten sonra inşallah ilerleme kat edeceğiz” diye konuştu.

“Biz Ünye ve bölgemiz için çalışıyoruz”

TÜİK’e göre 25 ilçenin aday listesinde Ünye’nin olmasının ardından çalışmalara aralıksız devam edildiğini aktaran Akar, ”TÜİK’in hazırladığı verilere göre il olma vasfı taşıyan 25 ilçe arasında Ünye’nin de olmasının ardından biz sivil toplum kuruluşları başkanları ile bir araya gelerek konu ile ilgili yola çıktık. Bütün STK’larla birlikte imza kampanyası ile başladık ve daha sonra Ünye’deki siyasi partilerle görüştük ve onların düşüncelerini aldık. Bizim derdimiz sadece bir ses olmaktır, kimseyle kavgamız yoktur. Hiçbir partinin değirmenine su taşımak gibi bir derdimiz yoktur. Biz Ünye ve bölgemiz için çalışıyoruz. Eğer Ünye için böyle bir gündem oluşmuş ise bizim de bunu takip etmemiz boynumuzun borcudur. Konu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Muhtarlarımızla, derneklerimizle bir araya geleceğiz. Akkuş’ta, İkizce’de, Çaybaşı’nda toplantılar yapacağız. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde Ünyeli dernekler ile bir araya geleceğiz. En son da Ankara’daki siyasi büyüklerimizin kapısını çalıp toplumun taleplerini ileteceğiz. Yolumuzdan dönmedik ve kimseye kırgın değiliz. İnşallah 82’de muvaffak oluruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8