Başhekim Kutlu: "Aşılama işlemi randevu sistemiyle olacak"

Ordu’nun Ünye İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Kutlu, 1 Şubat’tan itibaren aşılama çalışmalarının 75 yaş üstü vatandaşlara randevulu sistemle devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirilen aşılar salgına karşı yapılmaya devam edilirken, alınan karar doğrultusunda ise 1 Şubat tarihinden itibaren 75 yaş ve üzeri hastalar randevu sistemiyle aşı olabilecekler.

Başhekim Kutlu, "Bir süre önce aşılama çalışmalarımıza sağlık personellerimizle başladık. Bütün sağlık çalışanlarımızın hepsine isteğe bağlı aşıladıktan sonra, evde sağlığa kayıtlı daha çok yatalak hastalarımıza aşı uyguladık. Daha sonra 80 ve 90 yaş üstü hasta olmayan ancak hastanelerimize gelemeyecek olan hastalarımızda biz evlerine giderek aşılarımızı uyguladık. Şu anda 75 yaş ve üstü vatandaşlarımıza aşılamaya başlıyoruz. 75 yaş üstü hastalarımızın hastaneye gelmeleri gerekiyor. Bunun için mutlaka bakanlığımızın randevu sisteminden randevu alarak gelmeleri gerekiyor. Çünkü her hangi bir mağduriyet yaşanmaması için mutlaka randevularımızın olması gerekiyor. Buraya gelseler bile sistemde isimleri olmadığı zaman biz aşı yapamıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamızdır ki lütfen randevu alarak hastanelerimize başvurmalarını istiyoruz" dedi.