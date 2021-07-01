Başhekim Delier: "Vaka sayılarındaki düşüş sağlıkçılarımızın motivasyonunu arttırdı"

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, korona virüs ile ciddi mücadele edildiğini ve şuan vaka sayılarındaki düşüşün tüm sağlıkçıların motivasyonunu arttırdığını belirterek, bu düşüşte aşılamanın büyük etkisi olduğunu söyledi.

Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüste, ilerleyen süreçle birlikte aşılama evresine geçtiklerini belirtti. İldeki hastaneler ile kıyaslandığında aşılama sayısı anlamında en öndeki kurumlardan biri olduklarını belirten Delier, “Fatsa Devlet Hastanesi olarak 60 Bin civarında aşılama yapmış bulunuyoruz. Korona virüs başlamadan önce yirmi tane yoğun bakım yatağımız vardı. Bu süreçte yoğun bakım yatak sayısını 61’e kadar yükselttik. Pandemi ile mücadelede güzel sonuçlar aldık. Hasta sayısında ciddi düşüşler yaşandı. 40 yoğun bakım hastamız varken, şu anda bu rakam bir elin parmağından az. Bu düşüş personelimizin de motivasyonunu artırdı. Tüm personelimiz insanüstü bir emek ve fedakarlık gösterdi, onların bu üstün gayreti sayesinde süreci kontrol altına almayı başardık. Hepimiz bu anlamda çok mutluyuz” dedi.

"Herkes aşısını vurdursun"

Başhekim Dr. Alper Delier, hastanenin sadece Fatsa’ya değil, civardaki ilçelere de hizmet verdiğini ifade ederek, “Sağlık Bakanlığımız, vatandaşlar MHRS sistemi üzerinden randevu alarak aşıya gelsin istiyor. Bunun sebebi ise insanlar arasındaki teması en aza indirmek. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız da MHRS sistemi üzerinden randevularını alarak saatinde aşı polikliniğine gelmeleridir. Herkes aşısını vurunsun. Tavsiyemiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesidir. Bu hastalığı milletçe hep birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu.

"Günlük yaklaşık 3 bin poliklinik muayenesi"

“Günlük poliklinik muayenesi 2 bin 500 ile 3 bin arasında” diyen Fatsa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alper Delier, “Günlük sürüntü kapasitesi bin 800, aktif 61 yoğun bakımımız mevcut (8 tanesi yeni doğan yoğun bakım) hastanemiz PCR Laboratuvarında günlük 500-1700 arasında numune çalışılmaktadır. Ünye, Akkuş, Kumru, Korgan, Aybastı Devlet hastaneleri ve diğer ilçelerin Toplum Sağlığı Merkezleri’nden alınan numuneler hastanemiz PCR Laboratuvarında çalışılmaktadır” diye konuştu.