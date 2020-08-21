Başarılı öğrenci Amerika’ya gitmek için destek bekliyor

Makine Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitiren Ordu Ünyeli Kaan Kirmanoğlu, Amerika’da İllinois Üniversitesinden burs kazandı.

Başarılı öğrencinin annesi Zübeyde Kirmanoğlu, "Oğlum 1 Eylül’de Amerika’ya uçması gerekiyor fakat maddi imkânsızlıklardan dolayı uçak bileti alamadım. Uçak bileti yaklaşık 6 bin TL tutuyor, imkanı olan herkesten destek bekliyorum” dedi.

Anne Zübeyde Kirmanoğlu, “Oğlum Kaan Kirmanoğlu Makine Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi. Okulunu başarıyla bitiren oğlumun diplomaları ve onur belgeleri var. Amerika’da İllinois Üniversitesinden burs kazandı. Oğlum 1 Eylül’de Amerika’ya uçması gerekiyor fakat maddi imkansızlıklardan dolayı Amerika’ya gidiş bileti alamıyoruz. Pandemi dönemi bizlerinde işini zora soktu, eşimle birlikte küçük bir işletmemiz var fakat dünyada yaşanan olaylar bizleri maddi olarak zora soktu. Oğlum da böyle bir fırsat yakalamış iken değerlendirsin istiyoruz. İmkanı olanlardan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.