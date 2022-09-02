Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi Ordu’da

Doğu Akdeniz’de bir süredir doğalgaz arama çalışması yapan sismik araştırma gemisi ’Barbaros Hayreddin Paşa’, Ordu’nun Ünye Limanı’na demir atarak bakıma alındı.

Doğalgaz ve petrol aramalarında kullanılmak üzere 2013 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç’ten satın alınan sismik araştırma gemisi ’Barbaros Hayreddin Paşa’, Ünye Limanı’na demir attı. Geçen ağustos ayında Ordu ziyaretinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Ünye’de keşif amaçlı birer kuyu planladıkları söylememiş ve çalışmaların kısa sürede başlanacağını ifade etmişti. Bu sabah saatlerinde Ünye Limanı’na gelen Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi, ilçede heyecan oluşturdu. Gemi, bir haftalık bakımın ardından yaklaşık 25 deniz mili uzaklıkta çalışmalarına devam edecek.

Ünye Limanı’nda bakıma alınan gemide yaklaşık 50 personelin bulunduğu öğrenildi. Ünye açıklarında çalışmalarına devam edecek olan sismik araştırma gemisinin Karadeniz Bölgesi’nin tamamını dolaşması hedefleniyor. Geminin Ünye’de rezervlerin tespiti sonrası çalışmalara başlaması bekleniyor.

"Polarcus" ismiyle kullanılan gemi, TPAO tarafından satın alındıktan sonra Barbaros Hayreddin Paşa ismiyle kullanılmaya başlamıştı. Gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Yön ve pozisyon tayinlerini ise uydu haberleşmesiyle otomatik olarak sağlayabiliyor. Gemide ayrıca bir adet de helikopter pisti bulunuyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Norveç’ten satın alınan ve orijinal adı ’Polarcus Samur’ olan gemiye, ’Barbaros Hayreddin Paşa’ adı verildi. Tuzladaki Desan Tersanesi’nde kırmızı renge boyanan gemi, 84 metre uzunluğunda. Doğalgaz ve petrol aramaları için kullanılacak olan gemi, iki ve üç boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Gemi, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesi ile otomatik olarak yapabiliyor. Gemide bir de helikopter pisti bulunuyor.