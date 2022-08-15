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Baraj gölünde yelken eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi çocukları ve gençleri birçok alanda spora teşvik etmek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Tüm çocuklara ulaşma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, deniz sporu olarak bilinen yelkeni Ordu’nun denize en uzak ilçelerinden Mesudiyeli çocukların ayağına götürerek Topçam Barajı’nda ücretsiz eğitim verecek.

ORDU 15.08.2022, 14:27
Baraj gölünde yelken eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi çocukları ve gençleri birçok alanda spora teşvik etmek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Tüm çocuklara ulaşma hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, deniz sporu olarak bilinen yelkeni Ordu’nun denize en uzak ilçelerinden Mesudiyeli çocukların ayağına götürerek Topçam Barajı’nda ücretsiz eğitim verecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in spora ve sporcuya verdiği katkılar katlanarak büyüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü çocuk ve gençlerin su sporlarına ilgisini artırmak ve Ordu’nun su sporları alanında adından söz ettiren bir il olması hedefiyle çalışmalar yürütüyor.

7-14 yaş grubu her çocuk ücretsiz katılabilecek

Ordu’nun kıyı şeridinde bulunan tüm ilçelerinde eğitimler yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, denize kıyısı olmayan ilçelerde de çocukların yelken sporuyla tanışmasını sağlıyor. Bu doğrultuda bir eğitim programı hazırlan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yelken sporunu Mesudiyeli çocukların ayağına götürecek. Mesudiye’de bulunan Topçam Baraj Gölü’nde gerçekleştirilecek eğitimlere 7-14 yaş arası tüm çocuklar ücretsiz katılabilecek.

Son tarih 22 Ağustos

22 Ağustos’a kadar devam edecek başvurular için 0544 361 30 72 nolu telefonu arayarak kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

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