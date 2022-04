Balıkçılar, av sezonunun bitmesine sayılı günler kala teknelerini limana çekti

1 Eylül’de başlayıp, 15 Nisan’da sona erecek olan balık av sezonunu değerlendiren balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini, özellikle istavrit ve hamsi avından çok memnun olduklarını belirtti.

Türkiye’de denizlerde 2021-2022 av sezonu 15 Nisan itibarıyla kapanıyor. Fatsalı balıkçılar oluşan hava şartları nedeniyle teknelerini limana çektiler.

Eski yıllara göre masrafların neredeyse 3 katına çıktığını ifade eden balıkçılar, giderlerin çok olması nedeniyle ekonomik olarak çok memnun olmadıklarını dile getirdiler. Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu, “Eski yıllara göre havalar bu yıllarda sıcak geçiyor. Hamsilerde buna bağlı olarak sıcak sulara gelmiyor. İklim şartları bizleri olumsuz şekilde etkiliyor. Hamsinin yılda iki kere turu var. Hamsi çok hızlı şekilde geçişini yapıyor. Bol hamsi avcılığını bu duruma göre 1 ay kadar sürdürüyoruz. Gürcistan’a geçiş esnasında ağlarımızı atarak hamsiyi yakalıyoruz. Balık eskisi kadar denizden çıkmıyor. İstavrit balığı ise bu yıl bizim yüzümüzü güldürdü. Tuttuğumuz balıkları Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Her ilde hamsiyi yemeleri için vatandaşlarımıza gönderiyoruz. Mevsim başlangıcında Türkiye’nin her tarafından balıkçılar avlanıyor. Marmara ve Ege’ye göre Karadeniz hamsisi daha lezzetlidir. O yüzden bizim hamsimizin yeri çok ayrı. Karlı havalarda hamsi yemek için vatandaşlarımız balıkçılara akın ederler. Bizler de halkımızın isteğini kırmıyoruz. Besin değeri yüksek olan balığı zor şartlarda tutuyor ve halkımızla buluşturuyoruz. Eski balık türlerini artık denizlerde göremiyoruz. Hava şartları balığın akışını da etkiliyor. Bizler yine üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. Kazasız belasız bir sezon geçirdik” dedi.