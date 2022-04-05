Balıkçı tezgahlarında sezon durgunluğu

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül’e kadar sürecek yasak 15 Nisan’da başlıyor. Balıkçılar yasak öncesi tezgahlarda durgunluk yaşandığını belirtiyor.

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan av sezonunun ardından denize açılan büyük tekneler sezonun açılışını palamut ve istavrit ile yaptı. Hamsiden umutlu olan balıkçılar, sezon ortalarında azalan ve kimi zaman hiç avlanmayan hamsi yüksek fiyat nedeniyle tercih edilmezken, istavrit ve mezgit balığı düzenli olarak tezgahlarda yerini aldı.

Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Erdal Çamaş, şuan tezgahlarda en fazla kültür balıklarının olduğunu söyledi. Av yasağının başlamasına sayılı günler kaldığını ve küçük kayıkların avlanmaya devam edeceğini kaydeden Çamaş, “Şuan işler çok düşük ama ilerleyen günlerde açılır. Ramazan ayının ilk haftalarında balık satışları oldukça düşüyor. Bu sezon bizler açısından pek hareketli geçmese de yine de şükür” dedi.

Öte yandan tezgahlarda levrek 130-150, çipura 130, kalkan kilo 500, somon 80, mezgit 40, istavrit 30 liradan satılıyor.