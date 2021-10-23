Balıkçı tezgahlarında durgunluk

Ordu’da, denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçılar, çeşitlerin fazla, talebin düşük olduğunu, en fazla hamsinin talep gördüğünü söyledi.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan avlanma sezonu sonrası balıkçılar, çeşitlerin fazla olduğunu ancak artan fiyatların da etkisiyle talebin düşük olduğunu belirtti. 15 Nisan tarihinde sona erecek olan avlanma sezonunda şuana kadar Karadeniz’de tezgahlar istavrit balığı ile bereketlenirken, yerli hamsi ise en çok talep gören balık olarak tezgahlarda yer alındı. Balıkçılar, fiyatlardaki artış nedeniyle insanların geçen yıllara göre daha az balık aldığını, bu sezon hareketliliğin düşük olduğunu ifade etti.

“En ucuz istavrit ama talep az”

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, talebin düşük olmasından dolayı ellerinden geldiği kadar ucuza satış yapmaya çalıştıklarını söyledi. Şuan tezgahlarda hareketlilik yaşanmadığını ve soğuk havalarda satışlarda hareketlilik yaşanacağından umutlu olduklarını kaydeden Ceylan, “Tezgahlarda şuan en çok hamsi talep görüyor. Mezgit ve çinakop satışları da güzel, palamut balığına da talep var ancak istavritin fiyatı 15 lira olmasına rağmen insanlar talep göstermiyor. Hamsi tezgahlara girdikten sonra satışlarda birinci sırayı koruyor. Bu yıl hamsi zaten hem iri hem de lezzetli, insanlar bu yüzden önceliğini hamsiden yana kullanıyorlar” dedi.

Öte yandan tezgahlarda hamsi 20, palamut tane 35, mezgit 25, deniz levreği 70, çinakop 40, istavrit 15 ve olta mezgidi ise 50 liradan satılıyor.