Son Dakika
MHP lideri Bahçeli: "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Erdoğan’ın seçilmesi için olağanüstü çaba sarf edilecektir."
MHP lideri Devlet Bahçeli: "(Yunanistan’ın S300 tacizi) Karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmamalıdır."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ne yaman çelişkidir ki Yunanistan’ın tahrikleri CHP’nin gündeminde yoktur."
Balıkçı tezgahları şenlendi
Denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından balıkçı tezgahları yeni balık türleriyle az da olsa şenlendi.
ORDU 01.09.2022, 15:42
Denizlerdeki av yasağının kalkmasının ardından balıkçı tezgahları yeni balık türleriyle az da olsa şenlendi.
1 Eylül tarihi itibariyle denizlerdeki balık av yasağı kalktı. Bu tarihten itibaren uzunlukları 5 ve 8 metre arasında değişen balıkçı tekneleri denizlerde avlanmaya başlarken, balıkçı tezgahları da buna bağlı olarak balık çeşitleri ile şenlendi.
Ordu’nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar, havaların soğuması ile birlikte tezgahların daha çok balıkla dolacağından umutlu olduklarını belirttiler.
İlk günden istavrit balığı en çok avlanan balık olurken palamut balığı ise ilk gündeki avda neredeyse hiç çıkmadı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0
25
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü