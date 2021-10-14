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Bahçe duvarlarına çizilen karikatür ile ormanların önemi anlatıldı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bahçe duvarlarına çizilen karikatürler ile orman ve ağaçların önemine dikkat çekildi.

ORDU 14.10.2021, 17:11
Bahçe duvarlarına çizilen karikatür ile ormanların önemi anlatıldı

Ordu’nun Korgan ilçesinde bahçe duvarlarına çizilen karikatürler ile orman ve ağaçların önemine dikkat çekildi.

Korgan Orman İşletme Şefliği tarafından, ilçenin ana caddelerinde bulunan bahçe duvarlarına, sosyal medya içerikli karikatür ve fotoğrafların çizilmesi için çalışma başlatıldı. Karikatür ve resim sanatçısı Mehmet Duru tarafından duvarlara çizilen resim ve karikatürler ile orman ve ağaçların önemi, bilinçsiz şekilde kesilen ağaçların doğaya verdiği zararlar gibi konular, insanlara renkli görseller ile anlatıldı. İnsanlara, orman ve ağaçların önemi aşılayarak, bu konularda daha çok bilgi edinmeleri adına düzenlenen etkinlik, vatandaşların da ilgisini çekerken, özellikle çocukların dikkatlerinden kaçmadı.

Çizilen resim ve karikatürler ile çocuk ve yetişkinlerin, eğlenceli bir şekilde orman ve ağaçların önemi konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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