banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentteki şehit babalarının günü kutlanarak, hediye takdim edildi.

ORDU 20.06.2021, 17:57
‘Babalar Günü’nde şehit babaları unutulmadı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından, kentteki şehit babalarının günü kutlanarak, hediye takdim edildi.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan ‘Babalar Günü’, Altınordu Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle evlere taşındı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan günde şehirdeki şehit babalarının günleri kutlandı. Belediye ekipleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin babalarına Başkan Aşkın Tören’in selamlarını ve hediyelerini ileterek, yanında olduklarının mesajını ilettiler.

Altınordu Belediyesi, özel günlerde toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ülkece ortak kullanım diline dönüşmüş sözleri Orduca yerel şiveyle gündeme taşıma geleneğini Babalar Günü’nde de sürdürdü. Billboardlara asılan afişlere tüm babaların evlatlarına kullandığı ortak sözcükler olan ‘Saçını sakalını kes de yüzün gözün açılsın’, ‘Cep telefonu cepte durur sizinki sürekli elde’, ‘Baba olunca anlarsın ama o zaman da iş işten geçmiş olacak’, ‘Üzülme güzel evladım canın sağ olsun’, ‘Hava kararmadan evde olunacak’ gibi sözlerin yazılı olduğu afişler, kentteki billboardları süsledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493