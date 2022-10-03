Ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Ordu’da ayrı yaşadığı eşi tarafından 6 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Olay, Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Naci T., anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan T.’nin 1. kattaki evine, merdiven yardımıyla balkondan girdi. Ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan Naci T., olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular durumu 112’ye ihbar etti. Canan T, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Ünye, ardından da Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Temiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayı gerçekleştiren ve kaçan Naci T.’nin, dini nikahla birlikte yaşadığı akrabası Öznur T.’in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.