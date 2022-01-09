Ayhan Baş güven tazeledi

Fatsa Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası’nın 30. Olağan Genel Kurulu’nda Ayhan Baş güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.

Dumlupınar İlkokulu Kapalı Spor Salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan Ayhan Baş’ın önderliğindeki tek liste oylandı. Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Fatsa Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Baş, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine ve yönetimine olan güvene layık olmaya çalışacaklarını söyledi.

Başkan Baş, “Odamız üyelerimizindir. Bizde particilik yok dostluk ve kardeşlik vardır. Esnaf arkadaşlarımızın her türlü sorunlarında yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ayhan Baş’ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor: Zeki Karaoğlu, Ufuk Nabi Pazarbaşı, Muharrem Emiralioğlu, Mehmet Kocatürk, Oktay Kızgın, Adem Çıtlak, Uygun Taze ve Samet Özten.