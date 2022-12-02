Aydoğan: “Fatsa, tarımsal potansiyeli yüksek bir ilçe”

Aydoğan, ilçedeki üreticilerle birlikte belirli ölçeklerde üretim yaptıklarını söyledi. Fatsalı üreticilerin tarımsal faaliyetlere ilgisinin olduğunu kaydeden Aydoğan, farklı bitki türlerini de yetiştirdiklerini kaydetti.

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan, ilçenin tarımsal potansiyelinin de yüksek olduğunu belirterek, “Bitkisel ve hayvansal faaliyetleri, gıda denetimlerini, su ürünleri denetimi faaliyetlerini devamlı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca farklı projeler ile il tarım müdürlüğümüzce gerçekleştirilecek olan işlere imza atmaya hazırlanıyoruz. Fındıkta cep teras uygulaması projesi için hazırlıklara başladık, örnek çiftçilerimiz ile uygulamaya başladık. Çubuk demir ve kafes tel ile bahçelerde verimi artırmayı planlıyoruz. Ekonomik ömrünü bitirmiş bahçelerde üreticilerimize destek verilerek bahçelerini yenilemelerine yardımcı oluyoruz” dedi.

Kırsal mahallelerde üretimin artması için sürekli olarak projeler geliştirdiklerini kaydeden Aydoğan, “Su ürünleri, arıcılık, tarımsal faaliyetlere önem veren bir kurumuz. Bu anlamda ekibimizle birlikte devamlı sahadayız” şeklinde konuştu.