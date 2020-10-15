Aybastı’da öğretmene vefa
ORDU’NUN AYBASTI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ NİSAN AYINDA KALP KRİZİ SONUCU 38 YAŞINDA VEFAT EDEN VE HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLEN VE AYNI ZAMANDA ÇOK KİTAP OKUYAN FİZİK ÖĞRETMENİ FAHRİ YÜKSEL’İN ANISINA YAPTIRILAN GEZİCİ KÜTÜPHANE HİZMETE GİRDİ.
Ordu’nun Aybastı ilçesinde geçtiğimiz nisan ayında kalp krizi sonucu 38 yaşında vefat eden ve herkes tarafından çok sevilen ve aynı zamanda çok kitap okuyan Fizik Öğretmeni Fahri Yüksel’in anısına yaptırılan gezici kütüphane hizmete girdi.
Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu’nun öncülüğünde Aybastılı hayırsever iş adamı Deniz Yüksel tarafından yaptırılan gezici kütüphane sade bir törenle faaliyete başladı. Aybastı Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu, içerisinde mini bir kafenin de bulunduğu gezici kütüphanede 3 bin 500 kitap bulunduğunu, yakın zaman içerisinde kitap sayısının 5 bine çıkarılacağını belirtti.
Gezici kütüphanenin açılışına Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, gezici kütüphane bağışında bulunan Yüksel ailesi fertleri, protokol Üyeleri, iş insanları, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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