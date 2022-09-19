Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 98’inci yıldönümü kutlandı

Ordu’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’ya gelişinin 98’inci yıldönümü, düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Altınordu Kaymakamlığı ve Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen program çerçevesinde, Atatürk’ün Ordu’ya gelişinde karaya ilk ayak bastığı yer olan İlkadım Anıtı önünde etkinlik düzenlendi. Program, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’nin her bir noktasına ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti. Kaymakam Karahan, bu ziyaretlerin Atatürk’ün vefatından 4 buçuk ay öncesine kadar sürdüğünü belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her türlü yeni başlangıçlar meydana getirdiği yurt gezileri, Türk tarihinin en güzel sayfalarını süslemektedir. Bu ziyaretlerden birisi de 98 yıl önce 19 Eylül 1924 tarihinde Ordu’ya yapıldı. Atatürk bugün, Altınordu Hükümet Konağı olarak kullanılan tarihi binayı ziyaret etmiş ve o günkü konuşmasında ’Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet bütün cihana karşı iftihar etme hakkına maliktir’ demek suretiyle Ordu halkımızı övmüş ve onurlandırmıştır. Bin bir emekle kurulan Cumhuriyetimizin lideriyle görüşmek ve bir arada bulunmak şehrimiz için de bir onur vesilesi olmuştur” dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin binlerce yıllık yürüyüşünü, Cumhuriyet şuuruyla gelecek bin yıllara taşımaya kararlı olduklarını belirtti. Tören, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının şafağında duruyoruz. Fakat bu hikayenin birikimi binlerce yıllık Türk tarihine dayanıyor. Atalarımızdan, geçmişimizden aldığımız mirasla, heyecanımız ilk günkü gibi taze, bilincimiz de binlerce yıllık şuurun için gömülmüş bir olgunlukta. Tarihte pek az millete nasip olan bir gelenektir bu. Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyetimizin çok daha ileri bir noktaya gelmesi yolunda bizlerde gerek devletimizin, gerek yerel yönetimlerimizin yapmış olduğu yatırımlarla çağdaş, modern, yaşanabilir rekabet gücü yüksek yeniliğe açık, güçlü kent demokrasisi ile şehrimizin, insanımızın hak ettiği refaha ulaşacak bir şehir olma yolunda gayret gösterdiğimizi belirtirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi huzurlarında ‘şehrimize hoş geldiniz’ diyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk’ün sevdiği müzikler seslendirildi, ardından ise halk oyunları gösterisi yapıldı.