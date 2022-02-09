‘Aşkımızın Adı Fındık Tadı’ beğeniyle izlendi

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa Belediyesi’nin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Oksijen Tiyatro ekibi tarafından sahnelenen ‘Aşkımızın Adı Fındık Tadı’ adlı tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi.

Aydın Üstüntaş’ın yazdığı, Nurgül Çoluk’un yönettiği tek perde müzikli yöresel komedi oyunu Fatsalı izleyenler ile buluştu. Ordu’nun tiyatro oyuncularının da bulunduğu 15 kişilik bir kadrodan oluşan ekibin sahne aldığı tiyatro gösterisinde, Ordu’da yaşanan bir hikaye canlandırıldı. Birbirlerine husumeti olan iki aile ve o ailenin çocukları birbirlerine sevdalı olmaları ama ailelerin düşmanlığının bitmeden birbirlerine kavuşamayacakları sahnelendi. Tiyatro ekibinin, Ordu yöresinin şivesi ile sahnelediği komedi oyun katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olarak kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, “İnsanlar üzerinde önemli bir etkiye sahip mizah ve drama yollarıyla anlatabilecek olduğumuz tiyatroyu, hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Keyifli bir şekilde seyir imkan sunarken tiyatro vesilesi ile 7’den 70’e herkesi bir araya getiriyoruz. Tiyatroyu sevdirmek amacıyla katkıda bulunduğumuz bu tür kültürel ve sanatsal programlara destek vermeye, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.