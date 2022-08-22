Argan, “İlçemizde 6 bin kişilik istihdamla 20 bin kişinin ekmek yiyeceği OSB büyüyor”

Ordu’nun Ünye ilçesinde 6 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı, kanalizasyon çalışmalarının ardından doğalgaz çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Killik Mahallesi’nde 500 dönümlük alan üzerinde kurulmaya devam eden ve birçok firmanın üretime başladığı OSB alanında AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, beraberindekiler ile birlikte devam eden çalışmalarla alakalı incelemelerde bulundu. Ünye Organize Sanayi Bölgesinde 4 firmanın üretim ve inşaat çalışmaları devam ederken, diğer yandan alt yapı, kanalizasyon, doğalgaz çalışmalarının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

“6 bin kişilik istihdamla 20 bin kişi ekmek yiyecek”

Çalışmaları yerinde inceleyerek binlerce kişinin ekmek yiyeceği yer olacağını söyleyen AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, “Ünye Organize Sanayi Bölgesi geçmişten günümüze kadar gelen bölgemizin en önemli projelerden bir tanesidir. Artık hayal olmayan bir OSB’nin artık filizlendiğini görüyoruz. İlçemiz için kaçınılmaz bir projemiz 500 dönümlük bir arazi üzerinde 35 ayrı bir fabrika inşa edilecektir. Bu projemizin şu anki aşamasında yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz ve her alanda çalışmalar devam ediyor. Burada asıl hedefimiz ilçemizin en önemli kazanımlarından birisi olan ekonomik boyutuyla bir istihdam başarısı elde edeceğiz. Yaklaşık 6 bin kişiye hitap edecek bir istihdam sonrası işsizliğe ciddi anlamda bir katkı sunmuş olacağız. Buda ortalama 20 bin kişinin ekmek yiyeceği bir alan anlamına gelmektedir” dedi.