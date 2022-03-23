Aradan 3 yıl geçmesine rağmen Ordu’lu ailenin acıları hala dinmedi

Rusya’nın Kerç Boğazı’nda, 2019 yılının 21 Ocak tarihinde Tanzanya bayraklı ‘Maestro’ ve ‘Candy’ adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangın sonrası hayatını kaybeden Sinan Elik’in, Ordu’nun Ünye ilçesindeki acılı ailesi aradan 3 yıl geçmesine rağmen evlatlarından gelecek tek bir haberi bekliyor.

Rusya’nın Kerç Boğazı açıklarında ‘Maestro’ ve ‘Candy’ adlı gemiler arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangın sonrası 4 Türk ile 10 Hindistan uyruklu denizci hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası 4 Türk arasında hayatını kaybeden Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik’ten, aradan üç yıl geçmesine rağmen hala bir haber yok. Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan anne Ayşe Elik ve baba Mevlüt Elik, oğulları Sinan Elik’ten gelecek ölü ya da diri haberini bekliyor.

“Kemiği de saçının teli de olsa mezara koyar koklarım”

Aradan geçen üç yıldır acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen anne Ayşe Elik, “Oğlumun kaybolduğu günden itibaren hiçbir gelişme yok. Aradan 3 yıl geçti kimse bizi ne aradı ne de sordu. Benim oğlum kayboldu gitti. Oğlumu gemisinde çalıştıranlardan onun kaybolduğu yerden yıllardır tek bir telefon bile bize edilmedi. Oğlumun ne ölüsü ne dirisi hiçbir şeyi yok. Bizi bir sefer arayıp sormadılar yıllardır. Bizim tek derdimiz oğlumuzun ölüsü ya da dirisi. O da olmadı kemiklerine bile razıyız. Kimseden bir şey istediğimiz yok. Bize bir üst düzey yetkili gelerek en ufak bir şey demedi. Oğlumun evine gazeteciler geldi ve sadece o gün yapılan bir haberle kalındı. Sonrasında en ufak bir gelişme veya bir yerden dahi aranmadık. Ben oğlumun sesini en son 2019 yılının Ocak ayının 11’inde konuştum. Oğlum ise ayın 21’inde kayboldu. Ben insan içerisine her çıktığımda kalabalık yerde oğlum acaba burada mı diye onu arıyorum. Oğlumu o kadar özledim ki çarşıda pazarda herkesin yüzüne tek tek bakıyorum. Oğlum nasıl bulunursa bulunsun ben onun kemiği de saçının teli de olsa toprağa koyar onu yine koklarım” dedi.

Çocuğundan tamamen ümidi kestikten sonra dilekçesini vererek nüfustan düşürdüğünü söyleyen acılı baba Mevlüt Elik ise “2019 yılının Ocak ayının 21’inde Kerç Boğazı’nda gündüz saat 16.30 civarında iki gemi açık denizde dolum yaparken patlama oluyor ve yanıyor. Benim oğlumda Maestro gemisinden Candy isimli gemiye geçiyor. Oğlumun Maestro gemisinden Candy gemisine geçtiğini bilende yok. Ölenlerin çoğu Candy isimli gemideymiş. Ben ardından çocuğumdan artık tamamen ümidi kestikten sonra dilekçemi vererek evladımın kaydını nüfusumdan düşürdüm” diye konuştu.