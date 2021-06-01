Araba garajını resim galerisine çevirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Sevgi Arın, eşinin vefatının ardından evlerinin altında bulunan araba garajını resim atölyesine çevirerek kendi sanat galerisini oluşturdu.

Ünye’nin Kaledere Mahallesi Kadılar Yokuşu’nda yaşayan 2 çocuk annesi Sevgi Arın, eşinin vefat etmesinden sonra kendisini resim sanatına adadı. Aradan geçen yıllar sonrası el becerilerini geliştiren ve çocuklarının da büyümesiyle onlarca tuvallere duygularını resmeden Arın, şimdiye kadar açtığı 7 sergi sonrası hayalinin daha büyük bir sergiyle açarak taçlandıracağını söyledi. Özellikle gençlerin duygularına göre resim yapmayı sevdiğini belirten Sevgi Arın, sanatın kadın erkek ayrımı olmadan herkesin başarabileceğini ifade etti.

"Sanat aşkım evimin garajında deva etti"

Eşinin ölümünden sonra çocuklarının da desteğiyle çeşitli resimlere hayat vererek sanatına devam ettiğini ifade eden 66 yaşındaki Sevgi Arın, "Bu ressamlık duygusu bende yıllar önce vardı. Ancak eşimin vefatından sonra benim bu işe odaklanmam biraz daha yoğunlaştı. Çocuklarımı yetiştirmemden sonra kendimi evimin araba bagajında bularak resim çalışmalarıma devam ettim. Bu çalışmalarımla alakalı ortaokul yıllarında ödüllerim oldu. Lise yıllarında ise bir çok yarışmalara katıldım. 66 yaşıma kadar bana bu işi yaptırmak büyük bir zevk veriyor. Sanatın içerisinde olmayı ise herkese tavsiye ediyorum" dedi.

"Sanat aşkı insanda ayrı bir ruhtur"

Yaptığı her çalışmada kadınlara örnek olduğunu sözlerine ekleyen Arın, "Bu zamana kadar yaptığım çalışmalar sonucunda 7 tane sergi açtım. Çeşitli hastanelerde ve Ünye’nin çeşitli sanat alanlarında sergilerimi açtım. Tablolarımı yaparken mutlaka kendi duygularımı katarak çizimlerimi ve boyamalarımı yapıyorum. Bir de gençlere yönelik çalışma yapıyorum. Çünkü onların renk tonlarına ve uygunluğuna göre tuvaller buluyorum. Ben yaptığım çalışmalarda kadınlarımıza örnek olarak onlara ön ayakta olmak istiyorum. Sanat aşkı insanda ayrı bir ruhtur. Ben bu ruhu sağlığım boyunca yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.