Ankara'da Ordu zirvesi: Başkan Güler 6 bakan ile Ordu’yu konuştu

Büyükşehir Belediyesinin projeleri ile Ordu ilinde yapılacak olan yatırımlar konusunda üst düzey görüşmelerine devam eden Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Ankara’da 6 bakan ile bir araya gelerek Ordu’yu konuştu.

Sırasıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamlarında ziyaret ederek Ordu’ya yapılan ve yapılacak olan çalışmaları masaya yatıran başkan Güler, tek amaçlarının Ordu’yu daha ileriye taşımak olduğunu söyledi.

“BAKANLARIMIZLA VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK”

Bakanlıklar nezdinde Ordu için önemli görüşmeler yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İlimize yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar için Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamlarında ziyaret ederek önümüzdeki süreçte ilimizde yapılacak yatırımları değerlendirdik. Değerli Bakanlarımıza ilimize göstermiş oldukları yakın ilgi sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.