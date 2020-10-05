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Ambulans uçak, kalp nakli olacak hasta için havalandı

ORDU’DA TEDAVİ GÖREN VE KALP NAKLİ İÇİN BEKLEYEN HASTA, AMBULANS UÇAK İLE NAKİL YAPILACAĞI İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ.

ORDU 05.10.2020, 16:19
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Ambulans uçak, kalp nakli olacak hasta için havalandı

Ordu’da tedavi gören ve kalp nakli için bekleyen hasta, ambulans uçak ile nakil yapılacağı İstanbul’a sevk edildi.

Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören ve nakil için bir süredir bekleyen 49 yaşındaki Yılmaz T. için Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi tarafından uygun kalp bulundu. Bir süredir kalbi yeterli fonksiyonu göstermeyen hasta şahıs, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçak ile kalp naklinin yapılacağı İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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