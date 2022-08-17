Altınordu’ya ‘Ihlamur Vadisi’

Ordu Büyükşehir Belediyesi nüfusu ile Ordu’nun en büyük mahallesi konumundaki Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde yeni bir park çalışması daha başlattı. 15 dönümlük alan üzerine inşa edilen ‘Ihlamur Vadisi’, mahalle sakinlerine ve çocuklara güzel zaman geçirme imkânı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor. Birçok ilçede olduğu gibi Altınordu ilçesinde de çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Şahincili Mahallesi’nde geçen günlerde 40 dönüm alan üzerinde başlattığı park çalışmalarının ardından aynı mahallede yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Altınordu’nun yeni parkı: ‘Ihlamur Vadisi’

Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ordu Devlet Hastanesi ile Doğakent arasında kalan ve yıllardır âtıl halde bulunan alanda ‘Ihlamur Vadisi’ adıyla yeni bir park ve sosyal alan inşası için çalışmalarına başladı. 15 dönüm alan üzerinde uygulanacak olan projede yeşil alan, bisiklet ve koşu yolu, begonit kaplama sert zemin, çocuk oyun alanı ve fitnees alanı, havuz sistemi, otopark, dış mekân aydınlatma elemanları, bank, kamelya, pergole, çöp kovası yer alacakken alanda peyzaj çalışması da yapılacak.

Altınordu’nun sosyal hayatına katkı verecek

Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı İzzet Gündoğar, Şahincili Mahallesi’ne yeni bir park kazandırdıklarını söyledi. Parkın Altınordu’nun sosyal hayatına önemli katkılar vereceğini vurgulayan Gündoğar, “Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla Altınordu ilçemizde Şahincili Mahallesi’nde hafriyat döküm alanı olarak bilinen 15 dönümlük arazide altyapı, yürüyüş yolları, sosyal alanlar, masalar, banklar, kamelyalar, aydınlatma direkleri ve sistemleri ile sosyal tesisleri inşaatına kendi ekiplerimizle başladık. 15 dönümlük arazide yapılacak tüm çalışmalar Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından yapılacak” dedi.