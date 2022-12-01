Altınordu’da üreticilere 100 bin adet ceviz fidanı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından üreticilere 100 bin adet ceviz fidanı dağıtımına başlandı.

Altınordu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje ile bölgenin iklim ve coğrafi koşullarına uygun olan türlerden seçilen ceviz fidanları üreticilere mahallelerinde teslim ediliyor. Geçen yıl yıl 100 bin ücretsiz ceviz fidanını toprakla buluşturan Altınordu Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda bu sene de üreticilere 100 bin adet ceviz dağıtımı gerçekleştiriyor. Ekipler tarafından üreticilere ayrıca uygulamalı eğitimler de veriliyor.

Proje hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehirde tarımsal üretimin gelişerek çeşitlendirilmesi ve kalıcı bir refah düzeyine ulaşılması için üreticilere destekelrinin sürdüğünü söyledi. Başkan Tören, “Çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir kalkınma temel felsefemizi oluşturmaktadır. Geçtiğimiz yıl 100 bin ceviz fidanını üreticilerimize dağıtmıştık. Proje geri dönüşleri ve aldığımız yoğun talep doğrultusunda bu sene 100 bin ücretsiz ceviz fidanı daha üreticilerimize dağıtıyoruz. Ekiplerimiz mahalle mahalle ceviz fidanı dağıtımlarını sürdürüyor. Öteden beri yapmaya gayret ettiğimiz şey, kalkınırken korunan şehir ilkesiyle çevre ile uyumlu bir metotla şehrimizin üretimden gelen gücünü ortaya çıkarmaktır” dedi.

Teslim aldıkları fidanları toprakla buluşturan üreticiler, destekleri için Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’e teşekkür ettiler.