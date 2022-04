Altınordu’da ulaşım kalitesi artıyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki yol yatırımları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelinde sürdürülen yol çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezinde asfaltlama çalışmalarını sürdüren belediye, kırsal mahallelerde devam eden 50 kilometre beton yol programını da sürdürüyor. Çalışmalar dahilinde 28 mahallede tamamlanan beton yol çalışmaları, son olarak Kökenli Mahallesi’nde de vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan yol çalışmaları ile mahallenin uzun süredir yaşadığı yol sorunu ortadan kaldırıldı.

Altınordu Belediyesinin beton yol çalışmalarını değerlendiren Başkan Aşkın Tören, “Söz verdiğimiz gibi çalışmaya ve her mahalleye her insanımıza dokunacak hizmet ve yatırımları şehrimiz ve hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Dönemimiz sonuna kadar yapacağımız yatırımlar ve bütün şehir eşit hizmet ilkemiz doğrultusunda her mahallemize dokunan çalışmalar ile artık ulaşım sorununun gündemimizden çıkacağına inanıyorum. Yapımını tamamladığımız yolların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mahallede tamamlanan beton yol çalışmalarını değerlendiren Kökenli Muhtarı Onur Çakmak ise uzun süredir insanların yaşadığı sorunların ortadan kaldırıldığını belirterek, çalışmalar için teşekkür etti.