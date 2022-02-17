Altınordu’da ulaşım ağı güçleniyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü konforlu ulaşım çalışmalarına devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafında yürütülen yatırımlar, kırsal mahallelerde de devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile 72 mahallede başlatılan 50 kilometrelik beton yol programı sürerken, bu sayede aynı zamanda kırsal mahallelerde ekonomik, ömrü uzun, mevsimsel koşullara dayanıklı bir ulaşım imkanı sunulmuş oluyor. Beton yol programında son olarak Düzköy Mahallesi’nin 3 sokağında çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolu ulaşıma açarak, vatandaşların hizmetine sundu.

Altyapı ve yol çalışmalarının şehrin çeşitli noktalarında devam ettiğini belirten Başkan Tören, gerek asfalt çalışmalarıyla, gerekse beton yol programı ile şehirde ulaşımı önemli ölçüde konforlu bir yapıya kavuşturduklarını söyledi. Beton yolların kırsal mahallelerin yaşam standardını yükselttiğini de ifade eden Başkan Tören, “Hizmet belediyeciliği anlayışıyla kesintisiz çalışıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Merkezde yürüttüğümüz asfalt seferberliğinin yanı sıra kırsal mahallerimizde arazi ve iklim şartlarına uygun beton yol çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmalarımız konforlu bir ulaşım imkanı sunarken aynı zamanda insanımızın doğduğu ve yaşadığı topraklarında yaşamını devam ettirmesinde ve kırsalda üretimin sürdürülmesinde önemli bir rol oynuyor. Şehrimizi her yönüyle yaşanabilir kılacak hizmetlerimiz devam edecek” dedi.