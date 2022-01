Altınordu’da sokak hayvanlarına 139 ton mama dağıtıldı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından 2021 yılında sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 139 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Altınordu Belediyesi, ilçe genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyi pandemi döneminde daha da yoğunlaştırdı. Altınordu Belediyesi, bu süreçte gönüllü hayvanseverlerin de katılımı ile besleme faaliyetlerine ağırlık verdi. Sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının giderilmesi için 92 mahallede oluşturulan 353 noktadaki mama odağında aralıksız her gün gerçekleştirilen besleme çalışmaları ile 82 bin 975 kilo köpek maması ve 55 bin 700 kilo kedi maması olmak üzere 2021 yılında toplamda 138 ton 675 kilo mama dağıtımında bulunuldu. Belediye tarafından ayrıca ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde atık malzemeler işlenerek kedi ve köpekler için barınaklara dönüştürüldü. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında hayata geçirilen ve atık malzemeler karşılığında mama veren otomatlar ise sokak hayvanlarının beslenmesi sağlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da sokak hayvanlarının yanında olacaklarını ifade ederek, “Altınordu Belediyesi olarak her canı kendimize emanet olarak görüyoruz. Her gün ekiplerimizce şehrimizin dört bir yanında can dostlarımızı beslemeye devam ediyoruz. Sınırlarımız içerisindeki tüm canlıları emanet kabul eden aynı zamanda yaşam kalitelerini artırmak için canla başla çalışan belediyemiz ilgi, sevgi ve şefkatle sokak hayvanlarının da her daim yanındadır. Aynı sorumluluk bilinci ile 2022 yılında da can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenmeleri, tedavileri, korunaklı kulübelere kavuşturulmaları sahiplendirilmesi ve diğer hizmetlerine 3 araç, 10 personel ve gönüllü hayvansever vatandaşlar ile birlikte aralıksız devam ediyor.