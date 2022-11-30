Altınordu’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçenin belirli noktalarında başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Altınordu Belediyesi tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan noktalarda üstyapı çalışmaları geçekleştiriliyor. Ekipler, kırsal mahallelerde beton yol çalışmalarına devam ederken, ilçenin farklı noktalarında ise sıcak asfalt çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar dahilinde ekipler son olarak Cumhuriyetköy Mahallesi’nin 1 kilometrelik alanında sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bu yıl özellikle altyapı ve üstyapı çalışmalarında tarihi çalışmalara imza attık. Elimizin değmediği hiçbir mahallemiz, hiçbir köşe kalmayacak. Bunlarla yetinmeyip aynı aşk ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren, sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tamamlanan çalışmalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Yapılan asfalt yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti belirten mahalle sakinleri Belediye Başkanı Aşkın Tören ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.