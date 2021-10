Altınordu’da sevimli dostlar unutulmadı

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla şehrin çeşitli noktalarında kurduğu stantlarda sevimli dostlar için mama dağıtarak, can dostların korunması hususuna dikkat çekti.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile oluşturulan sokak hayvanları koruma ve besleme ekibince, şehir genelinde 305 noktada düzenli besleme çalışması gerçekleştiriliyor. Ayrıca 92 mahallede tespit edilen 153 noktaya sevimli dostlar için mama ve besleme odakları kuran Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarının her gün mama, yem ve su ihtiyaçlarını karşılıyor. Altınordu Belediyesi şuana akdar, 102 ton 300 kilogram mama ve yem desteğinde bulundu. Özellikle pandemi döneminde can dostlara yönelik çalışmalarına ağırlık veren Altınordu Belediyesi, 3 araç, 11 personel ve gönüllü hayvan severlerin de katılımıyla yıl boyunca desteklerini sürdürüyor. Ayrıca belediye tarafından atık geri dönüşüm malzemelerinden dönüştürülerek üretilen 16 adet kedi evi ile 60 adet köpek kulübesi ile şehrin muhtelif noktalarına kurulan ve atık karşılığı mama veren mamatikler de sokak hem çevreye hem de sokak hayvanlarına katkı sağlıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirdi. Altınordu’da sokak hayvanlarına gösterilen duyarlılık için vatandaşlara teşekkür eden ve çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Tören, “Dünyamızı paylaştığımız can dostlarımız için kesintisiz yürüttüğümüz çalışmalarla bir farkındalık ve toplumsal bir duyarlılık oluşturduk. Aynı zamanda bu çalışmalarımıza kattığımız çocuklarımız ve gençlerimiz eliyle aslında gelecek kuşaklara da bir sevgi bir merhamet aşılayarak, paylaşmayı, bir arada olmayı ve dünyadaki her canı emanet bilip korumayı da öğretmiş oluyoruz. Bu alanda birçok yeniliklere ve ilklere de imza attık. Klasik belediyecilik hizmetlerimizi kesintisiz bir mesai ile sürdürürken sosyal belediyecilik ve yeni nesil belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanına dokunan çalışmalarımız da kesintisiz devam edecek. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nün toplumda var olan farkındalığı arttırmasını temenni ediyorum” dedi.