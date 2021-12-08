Altınordu’da oto galericiler sitesinde çalışmalar sürüyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni nesil oto galericiler sitesinde çalışmalar devam ediyor.

Galerici esnafının güzel bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla, Karacaömer Mahallesi’nde 17 bin 660 metrekare alan üzerinde yapımına devam edilen modern bir galericiler sitesi için çalışmalar sürdürülüyor. Şehre yeni bir imaj da kazandıracak olan site, ticareti ile de Altınordu’da hem istihdama, hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Bünyesinde 62 adet oto galeri dükkanı, 1 adet noter, 1 adet kafeterya, 1 adet oto ekspertiz, 1 adet oto yıkama, berber ve mescidin yer alacağı site inşaatında çalışmalar devam ederken, sitenin tamamlandığında sadece kente değil, bölgeye de hizmet vermesi hedefleniyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, projenin kısa sürede tamamlanacağını belirterek, sitenin hayata geçirilmesinde işbirliği ve destekleri için oto galerici esnaflarına da teşekkür etti. Başkan Tören, “Altınordu Belediyesi Oto Galericiler Sitesi, galericilerimizin daha nezih ve çağın şartlarına uygun bir ortamda ticaret yapmalarını sağlayacak. Onlara daha sağlıklı bir iş ortamı sunmanın yanında daha geniş kitlelere ulaşabilecekleri ticari pazar oluşturmak amacıyla kurulan galericiler sitemiz tamamlandığında esnafımızın ticaretine ve kazancına büyük katkı sağlayacak. Şehrimizin modern yüzü olacak bu merkez vatandaşlarımıza da büyük avantajlar ve kolaylıklar sunacak. Altınordu’ya yakışan sektörel ticaret merkezi olacak ve modern şehirleşmeye katkı verecek projemiz hizmet vermek için gün sayıyor. Şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Oto galerici esnafları da projeden memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.