Altınordu’da okullar dezenfekte ediliyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı.

Altınordu Belediyesi ekipleri yüz yüze eğitim dönemi öncesi şehirde bulunan tüm okullarda yeniden hummalı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri okul içerisinde bulunan sınıflar başta olmak üzere, öğrencilerin ve öğretmenlerin temas edebileceği tüm ortak kullanım alanlarını detaylı bir şekilde özenle dezenfekte ediyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehirdeki okulların dezenfektesi için de geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Başkan Tören, “Ülke olarak pandemiyle mücadelede özellikle aşılama ile önemli bir mesafe kat ettik. Aşılama düzeyi açısından il olarak Türkiye genelinde mavi şehirler arasında yer alıyoruz. Bu konudaki duyarlılığımızı devam ettirmeliyiz. Yavrularımız uzun bir zamandan beri okullarından sıralarından öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kaldılar. İnşallah kısa süre sonra evlatlarımızın okul özlemi yüz yüze eğitimin başlamasıyla son bulacak. Bizde bu sürecin başından beri olduğu gibi eğitim öğretim dönemi öncesi okullarımızı yeniden kapsamlı bir şekilde dezenfekte ederek onlar için hijyenik bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Tören, ayrıca Altınordu Belediyesi olarak pandemi sürecinin başından bu yana şehirde bulunan tüm okullarda 910 bin 734 metrekare alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini aktardı.